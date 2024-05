Evakuirali supermarket v Rojanu

V supermarketu Conad v Ulici Montorsino v Rojanu je okrog 18.30 nekaj kupcev in uslužbencev obšla lažja slabost. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji, ki so bili malo po 19. uri še na mestu. Ulico Montorsino so prehodno zaprli za promet. Kot kaže, so v supermarketu nekateri prisotni zaznali močan in oster vonj, pri čemer so se jim solzile oči. Med prvimi ugibanji kaže na morebitno uporabo plinskega oz. pekočega razpršilca. Po prvih podatkih ni bil nihče huje poškodovan.