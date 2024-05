Današnje plohe in nevihte s krajevnimi nalivi so ponekod na Tržaškem povzročale težave. Skupne količine dežja niti niso bile posebno velike, na Kraški planoti je do 18. ure padlo okrog 20 litrov dežja na kvadratni meter, v Trstu nekaj več kot 10 litrov, jakost padavin pa je bila mestoma zelo visoka. Ob nalivih se je tako vseeno nabralo precej dežja in je voda ponekod poplavila ceste in pločnike. K temu so pripomogli tudi južni vetrovi, ki so ovirali odtekanje meteorne vode v morje.