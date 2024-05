V Novo Gorico se 20 let kasneje vračata Romano Prodi in Anton Rop

Vrednote miru, prostega pretoka, sodelovanja; vrednote Evrope. Te so v goriškem somestju doma, zato se bo v četrtek, 9. maja, v Novi Gorici na travniku pred občinsko palačo odvijala državna proslava ob 20-letnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki jo organizira Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. V bližini prizorišča dogajanja, na Trgu Evrope, sta pred 20 leti takratna predsednik Evropske komisije Romano Prodi in predsednik Vlade Republike Slovenije Anton Rop odštevala zadnje sekunde do vstopa v unijo evropskih držav. Oba se bosta jutri ob okroglem jubileju vrnila v Novo Gorico. Proslave, ki bo potekala od 20.30 dalje, se bodo udeležili tudi predsednik Vlade RS Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki bosta nagovorila goste, ob njiju seveda še predstavniki novogoriške občine in Republike Slovenije.

Z italijanske strani nekdanje meje se bodo praznovanju v Novi Gorici pridružili predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, goriški prefekt Raffaele Ricciardi in goriški župan Rodolfo Ziberna. Prijave sicer še zbirajo, je pojasnil sekretar Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Aleksej Adrijan Loos. Potrdila so prejeli tudi s strani veleposlanikov iz drugih držav.

Kulturni program državne proslave je zrežirala Neda Rusjan Bric. K oblikovanju prireditve, ki je vsem odprta, je poleg domačih ustvarjalcev povabila tudi umetnike, ki so svoje karierne poti zastavili v drugih delih Evrope in sveta. Tako se bodo Policijskemu orkestru, Zboru Slovenske filharmonije, duu Silence, Vladu Kreslinu, duetu Saše Vipotnik in Aleksandre Ilijevski ter skupini Trombone Connection pridružili še DJ Brlee, dirigent Simon Perčič in pianist svetovnega slovesa Alexander Gadjiev. Že pred začetkom četrtkovega osrednjega dogodka bo tudi na drugih lokacijah, kot so Bevkov trg, Xcenter in hotel Perla, zelo živahno. Celoten program četrtkovega dne je na voljo na spletni strani RS GOV.SI.