Zračni vrtinec pri Miljah (video)

Ob veliki nestanovitnosti, ki jo povzroča hladno višinsko jedro na poti iznad Britanskega otočja proti jugovzhodu, pri čemer obrobno vpliva tudi na vreme pri nas, so v dopoldanskem času ponekod nastajale močnejše nevihte z nalivi. Ob toplem zraku v nižjih slojih ozračja in pronicanju hladnejšega v višjih je bilo ozračje zelo nestanovitno, k čemur so pripomogli vlažni in razmeroma topli okrepljeni jugozahodni tokovi ter verjeten prehodni obrat vetra v nižjih slojih. Na morju pri Miljah so tako posneli lijakasti oblak oz. vrtinec, ki se predvidoma ni dotaknil tal. K njegovemu nastanku je med drugim pripomogel močan vzgornik ob veliki zračni nestanovitnosti.