V Červinjanu je sinoči okrog 22. ure v Drevoredu Venezia avtomobil podrl kolesarja. Ta je padel in obležal na cestišču. Na kraj je prispelo reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da se je huje poškodoval.