Pozno sinoči je v Ahtnu na Videmskem avtomobil podrl moškega, starega okrog 65 let. Odbilo ga je več metrov stran in je obležal nudo poškodovan na cestišču. Na kraj sta prispela reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in zdravniški avtomobil. Reševalci so mu nudili najnujnejšo pomoč in ga intubirali, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.