Avtomobil prebil zapornice in obtičal na železniški progi

V Sacileju na Pordenonskem je včeraj popoldne avtomobil trčil v zapornice in nato obtičal na železniški progi. Pristojne oblasti so uspele pravočasno ustaviti prihajajoči vlak, pri čemer za las ni prišlo do tragedije. Za volanom je bila 60-letna voznica, ki se v nesreči ni poškodovala. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci in organi pregona. Vzroke nesreče še preiskujejo, kaže da je voznico presenetil nenaden spanec. Železniška proga med Sacilejem in Maniagom je bila do danes zjutraj zaprta.