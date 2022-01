Balonarska nesreča na območju Ljubljanskega barja

Na območju Ljubljanskega barja med Škofljico in Igom je danes prišlo do balonarske nesreče, v kateri je po prvih podatkih poškodovanih najmanj šest oseb, vključno s pilotom balona, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Stopnja poškodb za zdaj še ni znana, na kraju nesreče pa že posredujejo reševalne ekipe.Policisti so že zavarovali kraj nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ob tem naprošajo vse, da s svojo prisotnostjo ne motijo dela reševalnih ekip in omogočijo nemoteno reševanje.