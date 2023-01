Belgijsko sodstvo za odvzem imunitete še dvema evropskima poslancema

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na prošnjo belgijskega pravosodja sprožila nujen postopek za odvzem imunitete dvema evropskima poslancema v zvezi s korupcijskim škandalom glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta. Pod drobnogledom sta italijanski poslanec Andrea Cozzolino in belgijski poslanec italijanskih korenin Marco Tarabelli, poroča Il Corriere della Sera. Oba sta se v povezavi s korupcijskim škandalom glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta že omenjala.

Prvi postopkovni koraki so tako stekli, potem ko bo Metsola prošnjo predstavila na plenarnem zasedanju parlamenta 16. januarja, pa naj bi odločitev padla do 13. februarja.

Metsola je, kot so danes sporočili iz parlamenta, vse službe in odbore parlamenta zaprosila, naj zadevo obravnavajo prednostno s ciljem, da bo končna odločitev sprejeta do 13. februarja.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi.

V priporu so trenutno grška evropska poslanka in nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili, njen partner Francesco Giorgi ter nekdanji evropski poslanec in ustanovitelj bruseljske nevladne organizacije Fight Impunity Antonio Panzeri.