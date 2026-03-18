Bencin in dizel se bosta kljub posegu vlade tudi v Sloveniji podražila

Slovenska vlada bo pred novim izračunom cen naftnih derivatov prihodnji teden korenito posegla v trošarine in dajatve, vseeno pa je pričakovati podražitev pogonskih goriv in kurilnega olja. Pričakovati je, da se bo cena litra dizla v torek zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Konflikt na Bližnjem vzhodu se ne umirja in cene nafte so se v zadnjih dneh že povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Da bi ublažili podražitev naftnih derivatov v Sloveniji, bo vlada v ponedeljek ob rednem dvotedenskem izračunu maloprodajnih cen naftnih derivatov znižala trošarino na najnižjo možno raven, hkrati pa posegla tudi v dajatev za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida, sta danes na novinarski konferenci povedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič.

Goriva v Sloveniji je dovolj, panika ni potrebna, sta zagotovila.

»Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ljudi pred najtežjimi posledicami razmer na mednarodnih trgih in zagotovi stabilno, predvidljivo in transparentno oskrbo,» je zagotovil Kumer. Ob tem je trgovce z nafto pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi.