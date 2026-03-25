Deželni svetniki glasovali v prid manjšinam

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je na današnjem zasedanju poleg izvolitve sedmih članov paritetnega odbora za slovensko manjšino podprl tudi resolucijo o smernicah za sodelovanje FJK pri oblikovanju evropske zakonodaje. Pri tem je podprl tudi popravek svetnika stranke Slovenska skupnost Marka Pisanija, ki poudarja, kako zaščita in promocija manjšinskih jezikov predstavlja temeljno načelo Evropske unije v sozvočju z vrednotami kulturne raznolikosti, družbene kohezije in spoštovanja krajevnih identitet, kot to priznava tudi Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih. Pisani je pri tem opozoril, da je stopnja zaščite v posameznih članicah zelo različna. Od tod poziv k standardizaciji zaščite na čim višji ravni, Evropski parlament in druge institucije EU pa naj v polnosti priznajo vrednost jezikovnih manjšin ter naj krepijo evropske politike in instrumente za zaščito, promocijo in prenašanje manjšinskih jezikov.

Svetniki so tudi podprli glasovalno pobudo Pakta za avtonomijo s prvopodpisanim Massimom Moretuzzom, ki deželno vlado poziva, naj v Rimu poseže za ratifikacijo Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih. Pri tem so se pri Paktu sklicevali na 6. člen italijanske ustave in 3. člen posebnega statuta FJK ter na ratifikacijo okvirne konvencije za zaščito manjšin iz leta 1997 in zakon o zaščiti zgodovinskih manjšin v Italiji št. 482⁄1999, pa tudi na dejstvo, da posebna avtonomija FJK izvira iz prisotnosti manjšin na njenem ozemlju. Italija je listino leta 2000 sicer podpisala, ni je pa še ratificirala. Pobudo so podpisale vse svetniške skupine opozicije in večine razen Bratov Italije, kjer jo je podpisal le svetnik Markus Maurmair, medtem ko je bil njegov tržaški kolega Claudio Giacomelli kritičen predvsem zaradi tveganja, da bi pravice in obveze, ki izhajajo iz listine, v prihodnosti lahko razširili tudi na jezike novih priseljenskih skupnosti. Vodja Pakta Massimo Moretuzzo ga je pomiril, da se listina nanaša na manjšinske jezike skupnosti, ki tradicionalno prebivajo na določenem ozemlju. Tudi odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti je spomnil, kako je dežela pozorna do manjšinskih jezikov in spodbuja večjezičnost. Na koncu je bila pobuda sprejeta.