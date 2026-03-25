Zaradi del popolna zapora ceste med Ankaranom in Koprom

Občina Ankaran obvešča javnost, da bo v ponedeljek, 30. marca 2026, zaradi začetka gradbenih del vzpostavljena popolna zapora Železniške ceste. Ta pomembna prometna povezava med Ankaranom in Koprom bo v prihodnjih dveh mesecih deležna temeljite prenove.

Gradbena dela bo izvajala družba CPK d. d., popolna zapora pa bo veljala na odseku od priključka na krožno križišče z Jadransko cesto do krožišča pri kamionskem terminalu. Po načrtih naj bi dela trajala do 30. maja 2026. V tem času bo območje tudi ustrezno označeno s prometno signalizacijo.