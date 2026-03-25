Odstopila je tudi ministrica Daniela Santanchè

Po včerajšnjem odstopu državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu Andree Delmastra in vodje kabineta provosodnega ministra Giusi Bartolozzi je danes v Italiji padla še tretja poreferendumska žrtev. Odstopila je ministrica za turizem Daniela Santanchè (Bratje Italije). Njen odstop je poleg opozicijskih strank zahtevala sama premierka Giorgia Meloni, od nje pa so se danes začeli distancirati tudi drugi strankarski kolegi. Zoper Danielo Santanchè poteka sojenje zaradi poneverjanja računovodskih izkazov in goljufije, preiskovana pa je tudi zaradi goljufivega stečaja enega izmed podjetij, v katerih je bila solastnica.