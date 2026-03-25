Italijanska vlada

Odstopila je tudi ministrica Daniela Santanchè

Ministrica za turizem je storila korak nazaj, potem ko je to od nje javno zahtevala sama predsednica vlade in strankarska kolegica Giorgia Meloni

Spletno uredništvo |
Rim |
25. mar. 2026 | 18:31
    Daniela Santanchè (ANSA)
Po včerajšnjem odstopu državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu Andree Delmastra in vodje kabineta provosodnega ministra Giusi Bartolozzi je danes v Italiji padla še tretja poreferendumska žrtev. Odstopila je ministrica za turizem Daniela Santanchè (Bratje Italije). Njen odstop je poleg opozicijskih strank zahtevala sama premierka Giorgia Meloni, od nje pa so se danes začeli distancirati tudi drugi strankarski kolegi. Zoper Danielo Santanchè poteka sojenje zaradi poneverjanja računovodskih izkazov in goljufije, preiskovana pa je tudi zaradi goljufivega stečaja enega izmed podjetij, v katerih je bila solastnica.

