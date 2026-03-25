Civilna zaščita iz FJK opozarja na močno burjo

V noči na četrtek bo Alpe od severozahoda prešla izrazita hladna vremenska fronta, je zapisala civilna zaščita FJK v rumenem opozorilu, ki velja od 21. ure danes do 6. ure jutri zjutraj. Po vsej deželi bo pihal močan severni do severovzhodni veter, opozarjajo.

Danes ponoči in jutri zjutraj se bodo pojavljale močne padavine, zlasti ob morju bodo možne tudi nevihte, je zapisala v napovedi meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa. Meja sneženja se bo spuščala, v gorah bo snežilo nad nadmorsko višino okrog 500 metrov, na Kraški planoti pa prehodno lahko do nadmorske višine okrog 300 metrov. Zapihala bo močna burja, občutno se bo ohladilo. Jutri čez dan bodo padavine ponehale, toda bo vetrovno in za ta čas razmeroma hladno.