Pred začetkom gradnje novega bazena le še nekaj birokratskih korakov

Tržaško mestno nabrežje naj bi do leta 2028 dobilo nov terapevtski bazen na območju že porušenega starega bazena Acquamarina. Danes je mestna vlada s projektanti bolonjskega kolektiva Teco+Partners predstavila načrt za nov in sodoben bazen, na katerega bo mesto lahko ponosno. Pred začetkom gradnje bo treba opraviti še nekaj birokratskih korakov.

»Območje starega bazena nam je tožilstvo vrnilo šele pred nekaj meseci,« je uvodoma opozoril občinski odbornik za proračun Everest Bertoli. Politični molk oziroma neposrečene obljube v zvezi s terapevtskim bazenom so postale rutina, vendar z razlogom. Novi bazen bo nastal na območju starega, v katerem se je vsul strop poleti leta 2019. Pred leti se je porajala zamisel, da bi bazen preselili na območje Starega pristanišča, a se ta načrt ni uresničil. Za nov bazen je v občinskem proračunu rezerviranih 16 milijonov evrov.