Pred začetkom gradnje novega bazena le še nekaj birokratskih korakov

Tržaško mestno nabrežje naj bi do leta 2028 dobilo nov terapevtski bazen na območju že porušenega starega bazena Acquamarina. Danes je mestna vlada s projektanti bolonjskega kolektiva Teco+Partners predstavila načrt za nov in sodoben bazen, na katerega bo mesto lahko ponosno. Pred začetkom gradnje bo treba opraviti še nekaj birokratskih korakov.
»Območje starega bazena nam je tožilstvo vrnilo šele pred nekaj meseci,« je uvodoma opozoril občinski odbornik za proračun Everest Bertoli. Politični molk oziroma neposrečene obljube v zvezi s terapevtskim bazenom so postale rutina, vendar z razlogom. Novi bazen bo nastal na območju starega, v katerem se je vsul strop poleti leta 2019. Pred leti se je porajala zamisel, da bi bazen preselili na območje Starega pristanišča, a se ta načrt ni uresničil. Za nov bazen je v občinskem proračunu rezerviranih 16 milijonov evrov.
Dolgo čakanje bo obrodilo dobre rezultate, meni Bertoli, ki je načrt novega bazena opisal kot »dragulj, ki dopolnjuje mesto, ki smo ga zgradili«. Ob Bertoliju sta spregovorila še odbornica za javne naložbe in šport Elisa Lodi ter seveda tržaški župan Roberto Dipiazza. Bolonjske snovalce projekta pa so zastopali Luigi Benatti, Carlo Rotellini in Giancarlo Zanichelli.
Benatti je uvodoma razložil, da načrtujejo že tri desetletja nove objekte, v glavnem športne. Načrtovanje tukajšnjega bazena so sprejeli kot izredno zanimiv izziv. Trst, so ocenili, so skozi desetletja zaznamovale inovativne zgradbe. »Zato smo sledili temu zgledu,« je poudaril. Pri zasnovi zunanjosti bazena so se navdihnili po privezanih jadrnicah v mandraču pred bazenom. Dvonadstropna zgradba, je ocenil, je po svoje dokaj preprosta. Zaznamujejo pa jo stilizirane jadrnice, ki predstavljajo nekakšno nadaljevanje luke.
