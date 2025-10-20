VREME
Ponedeljek, 20 oktober 2025
Bencin in dizel se bosta opolnoči v Sloveniji pocenila

Nove cene bodo veljale do vključno 3. novembra

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
20. okt. 2025 | 15:54
    Bencin in dizel se bosta opolnoči v Sloveniji pocenila
    Točenje bencina (ARHIV)
Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči v Sloveniji znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo s torkom z 1,438 evra cenejši za 2,1 centa, cena litra dizla pa bo z 1,460 evra nižja za 2,9 centa. Liter kurilnega olja bo z 1,057 evra cenejši za 3,1 centa. Vlada v trošarine ni posegala.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej do vključno 3. novembra, bo tako na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, 50-litrski rezervoar dizla 73 evrov, 1000 litrov kurilnega olja pa brez stroškov prevoza 1057 evrov.

