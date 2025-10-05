Benečanki dobitek v vrednosti 214 tisoč evrov

Mlada Benečanka Veronica Succo iz Petjaga si je v televizijski oddaji La ruota della fortuna priborila nagrado v vrednosti 214 tisoč evrov, poroča Novi Matajur. Nagradna oddaja na televizijski mreži Canale 5, ki jo vodi Gerry Scotti, je zelo priljubljena in gledana.

Novemu Matajurju je razkrila, da jo je k sodelovanju v oddaji spodbudil zaročenec Gianmarco Pocovaz, ki je doma iz Petjaga. Njen televizijski nastop v Milanu je pred televizijskim ekranom spremljala vsa njena družina, ki je nagradni dobitek pozdravila s ploskanjem.

Veronica Succo, ki je stara 33 let, se bavi s slikarstvom in je že razstavljala med drugim v Rimu in Milanu. Njena umetniška dela podpisuje Veronica Van Saffen.