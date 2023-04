Benečija rekorderka dežja, Višarje snega

Ob prehodu solidne atlantske vremenske fronte so se danes v FJK pojavljale močne do obilne padavine, do 18. ure je po pričakovanjih ob dnevnih južnih vetrovih najmanj dežja padlo na Tržaškem, kjer ga je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 7,5 litra na kvadratni meter. Rekorderka dežja v FJK je Benečija, v Špetru so ga do 18. ure namerili 96,2 litra na kvadratni meter, rekorder snega pa po trenutnih razpoložljivih podatkih Višarje, kjer je do 18. ure padlo okrog 50 cm snega oz. 50 litrov vode na kvadratni meter, izračunanih ob avtomatični stalitvi snega v dežemeru. Snežilo je povečini nad nadmorsko višino okrog 1000 metrov, sneg je občutno pobelil ves gorski svet, med drugim tudi Trbiž.

Prav tako do 18. ure je v FJK povečini padlo od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod v predalpskem svetu in v severnih nižinskih predelih tudi precej več. Količine padavin so bile torej v glavnem več kot zadovoljive. V prihodnjih urah je sicer še pričakovati nove padavine, ponekod bo lahko tudi zagrmelo in bodo možne posamezne nevihte. Dnevni izkupički dežja in snega v gorah bi se torej morali še povečati. Na Tržaškem je medtem pozno popoldne zapihala burja, ozračje pa se povsod ohlaja in je že občutno hladneje kot zjutraj ali dopoldne.

Vremenska fronta bo do jutra povečini zapustila naše kraje, ozračje pa bo še ostalo nekaj dni vsaj občasno nestanovitno. Od petka do nedelje bo tako prevladovala spremenljiva oblačnost in bodo možne občasne krajevne plohe ali kakšna nevihta. Možnost nastanka bo manjša v nedeljo in povečini ob morju.