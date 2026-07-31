S papirnatim dokumentom nič več čez mejo

Papirnate osebne izkaznice v Italiji počasi odhajajo v pokoj in puščajo mesto elektronskim osebnim izkaznicam (CIE), kar prinaša nekatere novosti in z njimi povezane uporabne informacije. Prva med temi je, da bodo papirnate osebne izkaznice, ki jim še ni potekel rok veljave, ostale uporabne tudi po tem datumu. Na ministrstvu za notranje zadeve so si, kot kaže, premislili, potem ko so februarja sporočili, da te od 3. avgusta ne bodo več veljavne. Sredi junija je vlada preklicala to odločitev.

Papirnate osebne izkaznice bodo še naprej uporabne tudi po 3. avgustu, a le znotraj Italije, ne bodo pa več uporabne za prečkanje državne meje, je razvidno iz okrožnice notranjega ministrstva z datumom 30. junij 2026. V počitniškem času je to pomenljiva informacija, imetniki papirnatih osebnih izkaznic naj zato poiščejo potni list.Z včerajšnjim dnem so poleg tega začeli izdajati elektronske osebne izkaznice (CIE), na katerih namesto datuma, do katerega so te veljavne, piše »neomejeno«, to pa le osebam od nad 70. leta starosti naprej. Minister za javno upravo Paolo Zangrillo je ob uveljavitvi ukrepa, cilj katerega je razbremenitev pristojnih uradov, pa tudi priti naproti starejšim prebivalcem, dejal, da novost zadeva več kot deset milijonov »senior« prebivalcev.

Osebne izkaznice brez roka veljavnosti je mogoče uporabiti tudi za prečkanje državne meje. Za prebivalce nad 70. letom starosti, ki so osebno izkaznico obnovili pred 30. julijem, zaradi česar je na njej natisnjen datum, do katerega veljajo, neomejena veljavnost osebnega dokumenta ne bo avtomatično stopila v veljavo, temveč šele takrat, ko bodo osebno izkaznico spet obnovili. Za obnovo osebne izkaznice je mogoče zaprositi 180 dni pred iztekom veljavnosti ali pač v izrednih primerih, kot so izguba, kraja ali poškodovanje dokumenta. V občinah, kjer se izvaja zaščitni zakon (38/2001), je mogoče zaprositi za dvojezično osebno izkaznico. Elektronsko osebno izkaznico (CIE) je mogoče uporabiti tudi za storitve, za katere je potrebna digitalna identiteta: prvi del gesla za aktiviranje prejmete ob vlogi prošnje za obnovo dokumenta, drugi del pa po pošti.