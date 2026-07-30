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Črna kronika

Med prepirom ga je zabodla bivša partnerka

Do krvavega dogodka je prišlo v kraju Driolassa di Rivignano Tehor na Videmskem, 44-letnik ni v življenjski nevarnosti

Spletno uredništvo |
Videmska |
30. jul. 2026 | 15:59
    Med prepirom ga je zabodla bivša partnerka
    Dogodek preiskujejo videmski karabinjerji( Arhiv )
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Prepir se je končal v krvi, bivša partnerka je 44-letnega moškega zabodla. Do krvavega dogodka je prišlo včeraj v kraju Driolassa di Rivignano Tehor na Videmskem. Moški, Tržačan, in ženska sta se sprla zaradi nepomembnih razlogov. 44-letnica je med prepirom pograbila nož in večkrat zabodla moškega. V bolnišnico so ga sprejeli z rdečo triažno kodo, vendar ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so posredovali videmski karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka. 44-letnico so aretirali, osumljena je poskusa umora.

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