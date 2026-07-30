Med prepirom ga je zabodla bivša partnerka

Prepir se je končal v krvi, bivša partnerka je 44-letnega moškega zabodla. Do krvavega dogodka je prišlo včeraj v kraju Driolassa di Rivignano Tehor na Videmskem. Moški, Tržačan, in ženska sta se sprla zaradi nepomembnih razlogov. 44-letnica je med prepirom pograbila nož in večkrat zabodla moškega. V bolnišnico so ga sprejeli z rdečo triažno kodo, vendar ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so posredovali videmski karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka. 44-letnico so aretirali, osumljena je poskusa umora.