»Bil je žrtev predsodkov, pozitivnih in negativnih«

Roberto Antonione je svojo politično kariero prehodil z ramo ob rami s Silviom Berlusconijem, ki je bil kot tedanji premier častni gost na krstu Antonionejeve hčerke (ne pa njen boter, kot se je ob razhodu njunega političnega sodelovanja pojavilo v medijih).

Kakšne misli, občutki vas spremljajo ob novici o smrti Silvia Berlusconija?

Nedvomno občutek ganjenosti, saj je odšla oseba, s katero sem bil dolgo povezan, tako na politični kot na osebni ravni. Bil je osebnost nesporne vrednosti, in to na različnih področjih, od poslovnega do političnega mimo športnega. To, česar se o njem najraje spominjam, pa je človeška plat, njegova izjemna radodarnost, dobrota, nesebičnost. Vedno je izžareval veliko življenjskost, tudi navdušenje. Bil je edinstven.

Kaj pa politično gledano?

Imela sva dolgo skupno politično preteklost, že od samega rojstva stranke Naprej, Italija, vse dokler se najini poti nista razšli zaradi različnih gledanj na politiko. Takrat sem svojo politično pot tudi sklenil. A to ni niti najmanj skalilo najinega osebnega odnosa. Pojasnil sem razloge, zaradi katerih nisem več mogel podpirati njegove vlade.

Bil je kontroverzna osebnost, zaradi osebnih anekdot, a tudi sodnih primerov. Mislite, da je javno mnenje do njega bilo prestrogo?

Bolj kot prestroge sodbe bi rekel, da so do njega obstajali predsodki in pavšalne ocene, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Nekateri so brezpogojno navijali zanj, tudi ko je grešil, spet drugi so ga apriorno imeli za demona. Srednje poti ni bilo.