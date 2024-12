Bistriška orehova potica pristala na mizi papeža Frančiška

Bistriška orehova potica, ki jo je izdelal Srečko Rajh, je v teh prazničnih dneh pristala tudi na mizi papeža Frančiška. Projekta so se na idejo minoritskega patra Milana Kosa lotili v Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Ptuj, kjer je Rajh zaposlen kot svetovalec za kmečke družine in dopolnilne dejavnosti. Skupaj so v Vatikan dostavili devet potic. Gre za promocijo slovenskega kmeta, podeželja in kulinarike, je menil direktor ptujskega zavoda Andrej Rebernišek, ki se je posebej zahvalil izdelovalcu potic in svojemu sodelavcu, saj po njegovih besedah to dokazuje, da imajo med zaposlenimi tudi ljudi, ki znajo nekaj narediti tudi v praksi, ne pa zgolj svetovati drugim.

Srečko Rajh prihaja iz Retreža pri Slovenski Bistrici, kjer že leta kot svetovalec sodeluje tudi s podeželskimi ženami in društvi. Kot je povedal po zaključenem projektu, navadno speče eno ali dve potici, speči jih devet v enem dnevu pa je precej bolj zahtevna naloga. Vse surovine za potice, ki so šle v Vatikan, so bile lokalnega izvora, je med drugim povedal. Moka je bila iz Frama, orehi iz Poljčan, jajca pa od sosedov.

Delegacija ptujskega zavoda in pater Kos so se na pot s kombijem odpravili prejšnji ponedeljek, osem potic je bilo namenjenih papežu in njegovim sodelavcem, ena pa vodstvu minoritskega samostana, kjer so preživeli dve noči. Potice so Svetemu sedežu dostavili predstavniki slovenskega veleposlaništva v Rimu, v sredo pa so se udeležili še avdience papeža.