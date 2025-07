»Bodite pričevalci pozitivnega pristopa«

Predvsem bi rad poudaril izjemen uspeh, ki sta ga dosegli Nova Gorica in Gorica kot evropski prestolnici kulture 2025: za vse evropske države sta zgled tega, da sta spravni proces in neomajna predanost medsebojnemu razumevanju lahko vir razvoja in obogatitve.

Letos imamo več priložnosti, da obeležimo in proslavimo pomen varovanja in priznavanja jezika in kulture posameznih manjšin ter preobrazbeno silo, ki jo imajo pravice, ko niso le izrečene, temveč tudi vsak dan udejanjene.

Evropska zakonodaja in Ustava Italijanske republike zagotavljata varstvo jezikovnih manjšin ter podpirata in promovirata različne kulture, prisotne na posameznih območjih; javne institucije, civilna družba in državljani pa morajo nato dan za dnem uresničevati zakonske določbe tako, da te postajajo naraven in integriran del vsakdanjega življenja.

Letos praznujemo 80-letnico izhajanja Primorskega dnevnika, časopisa, ki je v tem razdobju prispeval k ohranjanju in negovanju izredne identitetne dediščine, katere nosilka je slovenska manjšina v Italiji. Jezik in kultura sta njena temeljna vidika, njuno ohranjanje in razvoj pa država prepričano in neobhodno podpira.

Poleg tega bom septembra na povabilo predsednice Republike Slovenije v Kopru, kjer bova skupaj slovesno odprla šolsko leto v prenovljeni šoli Collegio dei Nobili, katere večstoletna zgodovina je še en simbol sožitja in zmožnosti obeh držav, da ščitita in podpirata svoje manjšine.

Želimo si, da bi bili ti prelomni trenutki, ki so ključni za življenje naših obeh držav, prepoznani kot pomembni tudi pri naših sosedih na Balkanu ter da bi predstavljali zgled in nakazovali pot za reševanje sporov, katerih korenine segajo v preteklost, a nazadnje ovirajo prihodnost teh držav. To pot je treba prehoditi znotraj Evropske unije, saj je skupno članstvo v Uniji dragoceno in nepogrešljivo sredstvo za spravo in mirno sobivanje ter za gospodarski in družbeni napredek.

Naši državi si bosta torej tudi v prihodnje prizadevali za pošten in hiter širitveni proces ob podpori civilne družbe in vseh tistih, ki bodo – tako kot novinarji Primorskega dnevnika – še naprej pričevalci pozitivnega pristopa, pri katerem ohranjanje lastne identitete ne ovira sožitja med narodi, temveč ga spodbuja in bogati v njihovo vsesplošno korist.

»Siate testimoni di un modello positivo«

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha inviato un messaggio in occasione dell’ottantesimo anniversario del Primorski dnevnik ponendo in evidenza il percorso comune che unisce Italia e Slovenia

Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario del Primorski dnevnik, un quotidiano che in questi ottant’anni ha contribuito a preservare e coltivare l’importante patrimonio identitario di cui la minoranza slovena in Italia è portatrice. Lingua e cultura ne costituiscono aspetti fondanti e alla loro preservazione e sviluppo va il convinto e necessario sostegno della Repubblica.

Il diritto europeo e la Costituzione italiana garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche e la valorizzazione delle diverse culture presenti sui territori; spetta poi ad istituzioni, società civile, singoli cittadini far sì che le disposizioni di legge si concretizzino nella realtà quotidiana, trasformando le norme in un elemento naturale e integrato della vita di tutti i giorni.

Quest’anno abbiamo molteplici occasioni per ricordare e celebrare l’importanza della salvaguardia e del riconoscimento della lingua e della cultura delle rispettive minoranze e della capacità trasformativa di diritti non solo enunciati ma quotidianamente applicati.

Vorrei innanzitutto citare lo straordinario successo riportato da Nova Gorica e Gorizia, capitali europee della cultura 2025: rappresentano un esempio per tutti i paesi dell’Europa di come un processo di riconciliazione e un costante impegno alla comprensione reciproca possano essere fonte di sviluppo e arricchimento.

Ho avuto l’onore di presiedere l’8 febbraio scorso, insieme alla Presidente slovena Nataša Pirc Musar, la cerimonia di inaugurazione nell’evocativa Piazza della Transalpina, luogo simbolo della nostra storia comune.

Inoltre, a settembre, su invito della Presidente della Repubblica Slovena, sarò a Capodistria per inaugurare insieme l’anno scolastico del rinnovato Collegio dei Nobili, la cui storia secolare rappresenta un ulteriore simbolo di convivenza e un emblema della capacità dei nostri Paesi di tutelare e sostenere le rispettive minoranze.

L’auspicio è che questi passaggi così importanti per la vita dei nostri due Paesi possano assumere significato anche per i nostri vicini balcanici, fornendo un esempio, indicando una strada per risolvere controversie radicate nel passato, che tuttavia finiscono per ostacolare il futuro di questi Paesi. Si tratta di una strada da percorrere all’interno dell’Unione Europea, perché la comune appartenenza all’Unione è un veicolo prezioso e indispensabile della riconciliazione e della convivenza pacifica, oltre che di progresso economico e sociale.

Per questo i nostri Paesi continueranno a impegnarsi per un processo di allargamento equo e veloce, con il sostegno delle nostre società civili e di quanti – come i giornalisti del Primorski dnevnik – continueranno a testimoniare un modello positivo dove la preservazione della propria identità non ostacola, ma favorisce e arricchisce la convivenza tra popoli con loro grande beneficio.