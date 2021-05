»Bogate dediščine škodijo otrokom«

Previsoke dediščine predstavljajo nevzgojni zgled, je prepričan tržaški podjetnik in nekdanji politik Riccardo Illy. V današnjem intervjuju za dnevnik La Repubblica pravi, da bi višja obdavčitev velikih dediščin in imetij bila ne samo družbeno pravična, a tudi tista, ki ne bi povzročala škode davkoplačevalcem in ne bi negativno vplivala na državno gospodarstvo. Nekdanji župan Trsta torej podpira predlog tajnika Demokratske stranke Enrica Lette, ki se zavzema za večjo obdavčitev velikih imetij in dediščin (v Italiji je najnižja med razvitimi državami), ukrep pa bi bilo treba po njegovem uresničiti v času, ko se bo Italija izvlekla iz pandemije.

Illyju se je, ko je bil mlajši, zdela dediščina nezasluženo in tudi popolnoma nevzgojno darilo. »Zapustiti ogromna bogastva otrokom, ki zanje nimajo nobenih zaslug, je slaba popotnica za mlade, pogosto pa gre tudi za dobrine, ki so nato slabo izkoriščene,« je prepričan intervjuvanec, po katerem si je blagostanje treba zaslužiti. Illy sicer tudi ugotavlja, da srednja in mala podjetja zahtevajo kontinuiteto, torej če bi ostala brez potomcev-naslednikov bi to ogrožalo njihov obstoj. Gospodarstvu bi to konec koncev povzročilo škodo, dodaja bivši predsednik Dežele Furlanije Julijske krajine, ki je bil en mandat tudi italijanski poslanec.