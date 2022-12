Bohinj in Sauris med najboljšimi podeželskimi destinacijami

Prijavljenih je bilo 130 krajev iz 57 svetovnih držav. Nagradila je vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije ter pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino. Upoštevali so med drugim pozornost do inovacij in trajnostnega razvoja bodisi na gospodarskem kot na socialnem in okoljskem področju ter trajnostno skladnost turističnega razvoja.

Med najboljšimi destinacijami so tudi Zell am See in Wagrain iz Avstrije ter toskanski otok Giglio v Italiji.