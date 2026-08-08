Današnja noč bo manj vroča

Za današnjo vremensko fronto, ki se pomika zlasti onstran Alp in bo delno oplazila tudi naše kraje, bo za krajši čas pritekal rahlo bolj svež zrak. Noč na soboto bo manj vroča od včerajšnje, tudi jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo nekoliko nižje. Že z nedeljo pa bo z okrepitvijo anticiklona pritekal proti nam spet zelo vroč zrak. Vroč bo tudi ves prihodnji teden.

Na Tržaškem so se okrog 15.15 pojavljale krajevne nevihte, mestoma so se pojavljali nalivi ali je padala toča. Temperatura se je med nevihtami na en mah spustila za okrog 8 do 10 stopinj Celzija. V Boljuncu je v okrog petnajstih minutah padlo približno 15 litrov dežja na kvadratni meter.

Po temperaturnih rekordih, ki so jih v minuli noči namerili zlasti na kraški planoti, bo današnja noč bolj sveža. Najnižje nočne temperature se bodo na Krasu spustile do okrog 20 stopinj Celzija, pri čemer bo torej noč za okrog 8 do 10 stopinj Celzija hladnejša od včerajšnje. Na Goriškem bodo najnižje nočne temperature malo nad 20 stopinjami Celzija, v Trstu ob morju okrog 25 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperatura bodo pod 35 stopinjami Celzija, mestoma za več stopinj Celzija.

V nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.

Tudi prihodnji teden bo sončen in mestoma zelo vroč.