Koroška umetnica prinesla barvi morja in sonca

V Trst je prišla z barvo morja in z barvo sonca. Že na prvem obisku prostorov društva Krut v Ul. sv. Frančiška, kjer so pripravili razstavo njenih del, se je Tanja Prušnik, slovenska umetnica iz Koroške, odločila za omenjeni barvi. Po njenem mnenju sta najprimernejši za Trst, mesto ob morju in v tem poletju močno obsijano s soncem.

Razstava njenih svojstvenih umetniških del je od torka na ogled v prostorih Kruta. Vendar Tanja Prušnik ni prišla k nam samo s svojimi umetniškimi izdelki, ampak v družbi z glasbenim duom Sonoma, ki ga sestavljata sestri Sara (kitara) in Mira (violina) Gregorič ter s pesnikom, prevajalcem in umetnostnim zgodovinarjem Dominikom Sriencem. Poustvarili so kratek prikaz projekta Trivium – tri poti – drei wege, ki od leta 2000 zaživi 14. avgusta pri sv. Hemi nad Globasnico. Odprtje Prušnikine razstave je tako zadobilo širši pomen predstavitve sodobne slovenske ustvarjalnosti na avstrijskem Koroškem.

V poletnih mesecih se prostori društva Krut spremenijo v razstavišče: tako je uvodoma naglasila Krutova predsednica Mirna Viola. To je že tretja letošnja poletna razstavna pobuda, po platnih in tapiserijah Magde Starec Tavčar in fotografijah Gina Dal Col. Razstava z naslovom colour blockings III bo na ogled do 25. septembra, vmes bo dvotedenski predah, ker bodo Krutovi prostori zaprti od 10. do 24. avgusta. Septembra se bo umetnica vrnila v Trst in tudi vodila ogled razstave svojih del.