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Kronika

Otrok z električnim skirojem čelno trčil v avto

Policisti bodo zoper enega od staršev uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na odgovornost staršev za ravnanje otrok

Spletno uredništvo |
Budanje |
7. avg. 2026 | 15:52
    Otrok z električnim skirojem čelno trčil v avto
    Policisti bodo zoper enega od staršev uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na odgovornost staršev za ravnanje otrok (ARHIV)
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V Budanjah se je včeraj malo pred 13. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in otrok na električnem skiroju, poročajo Primorske novice. Voznik avtomobila je med vožnjo po klancu navzdol po desni strani vozišča opazil otroka na električnem skiroju, ki je iz nasprotne smeri pripeljal po levi strani vozišča. Otroku se je želel izogniti, vendar je kljub temu prišlo do čelnega trčenja. Na kraju so posredovali gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so otroku oskrbeli površinske rane. Policisti bodo zoper enega od staršev uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na odgovornost staršev za ravnanje otrok.

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