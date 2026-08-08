V okolici Kranjske Gore izbruhnil požar, na delu tudi air tractorji in helikopter

Na težko dostopnem terenu nad Srednjim Vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3.30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi tri letala air tractor in helikopter Slovenske vojske.

Na težko dostopnem terenu so že od 4. ure prostovoljni gasilci iz Srednjega Vrha in Gozd Martuljka, ki so locirali požar in se ta ne širi, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so navedli za STA, gori na območju, velikem približno štiri hektare.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah zagorel gozd. Požar na površini okoli 150 krat 200 metrov gasijo prostovoljna gasilska društva Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.

Pri gašenju požara nudita pomoč enota za gašenje iz zraka in helikopter Slovenske vojske. Za varnost več kot 40 gasilcev na terenu skrbijo kranjskogorski gorski reševalci. Gasilci iz Bohinjske Bistrice in bohinjska enota civilne zaščite za reševanja na vodi in iz vode pa so zavarovali območje Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo.

Občina Bohinj je na svoji spletni strani objavila opozorilo o zajemanju vode z letali. Zaradi varnosti in nemotenega izvajanja aktivnosti obiskovalce prosijo, naj v času zajemanja vode ne vstopajo v označen koridor in upoštevajo navodila pristojnih služb.

Podobno opozorilo velja tudi za jezero Jasna, kjer je zjutraj vodo zajemal helikopter. Sedaj helikopter vodo zajema v bazenu, ki so ga v Srednjem Vrhu pripravili gasilci in ga napajajo iz potoka Jerman, je za STA povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Vesela je, da v Sloveniji trenutno ni drugih večjih požarov in da so lahko vse ekipe za gašenje iz zraka na razpolago za gašenje požara nad Srednjim Vrhom. S skupnimi močmi skrbijo, da je požar zamejen, če bo treba, pa bodo na delu tudi še v soboto.