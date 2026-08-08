Andro Merkù napolnil osrednji mestni trg v Plodnu

Napisati, da je Andro Merkù tačas najbolj znan zamejski Slovenec v Italiji, ni bogokletno. Preko 2 milijona 200 tisoč poslušalcev sliši vsak dan njegov glas (in glasove osebnosti, ki jih že desetletja oponaša ...) v jutranji oddaji Bonjour Bonjour Mediasetovega Radia Monte Carlo. Televizijski gledalci poznajo njegove poosebljene like politikov, pevcev, športnikov in drugih znanih predstavnikov italijanskega družbenega življenja. Mnogi so si pred leti ogledali njegove predstave, v katerih je zbadljivo oponašal, humorno pripovedoval in ob lastni klavirski spremljavi tudi pel.

V nedeljo je Merkù k vsemu temu dodal še novo poglavje: predstavo z italijanskim naslovom Un uomo affollato, po naše (z množico glasov) Natrpan človek. Premierno jo je ponudil na ogled v Plodnu, italijanski Sappadi. Tam je že gostoval pred dvema letoma s prejšnjo postavitvijo Mistovoci senza panna. Takrat je napolnil osrednji mestni trg in tudi letos je bilo tako: vsi sedeži so bili zasedeni, številni so mu sledili ob strani kar stoje.

Merkù jih ima nekaj čez šestdeset. Za sabo ima desetletja imitatorskega dela. Pa si je rekel: zakaj ne bi pokukal nazaj in občinstvu predstavil nekakšen obračun doslej opravljenega? Da ne bo nesporazuma: predstava ni nekakšen »the best of ...« z najboljšim, kar je bil doslej ustvaril. Bolj preprosto je to poklon nekaterim preminulim osebnostim, ki jim je dal svojčas svoj humorni zvočni pečat, ali pa spomin na nekatere, ki so pred desetletjem in več vedrili v italijanskem političnem in gospodarskem svetu ter so potem nekako mrknili (zasluženo ali ne) v pozabo. Na odru je Merkuju priskočila na pomoč novinarka in igralka Monica Bertarelli v vlogi vodje namišljenega intervjuja. Njena vprašanja so v Merkuju oživila (trinajst let po njeni smrti) veliko astrofizičarko Margherito Hack. Ko bi ga prijateljica Margherita videla in slišala, bi mu gotovo zaploskala in se mu - z nepozabnim toskanskim naglasom - prisrčno zahvalila, kot se mu je vsakokrat, ko ga je bila videla v živo. Tudi Berlusconijev gospodarski minister Giulio Tremonti bi bil prizanesljiv do Androvih puščic.

»Italianissimo« Sinner

Merkujev intervju v Plodnu je kar pokal po glasovnih šivih. Psihoterapevt Paolo Crepet, masteršef Iginio Massari, kampanjski šef Vincenzo De Luca so izzvali smeh med občinstvom, ki se je še najbolj pozabavalo z Androvim zgodovinarjem Alessandrom Barberom in njegovo »znanstveno« ugotovitvijo, da Plodna niso ustanovili Germani, temveč ... Langobardi z voditeljem Silviusom Fauneribusom, predhodnikom sodobnega olimpijskega smučarskega zmagovalca, med občinstvom prisotnega aktualnega podžupana Plodna Faunerja.

Merkù je svojčas dovtipno oponašal Ornello Vanoni in papeža Frančiška. Po njunem odhodu lani je spoštljivo zamrl tudi njun Androv glas, vse do nedelje, ko jima je imitator posvetil ganljiv trenutek, namenjen liku svobodne ženske. Merkujeva Vanoni in Frančišek sta recitirala dve ženskam namenjeni pesmi Alde Merini, Inno alla donna in Sorridi donna, kar so prisotni nagradili z občutenim aplavzom.

V zaključnem delu se je Merkù lotil južnotirolskega teniškega asa Jannika Sinnerja, ki je - kot sam pravi - »italianissimo«, čeprav se oče imenuje Hanspeter, mama Siglinde, najraje pije gewürztraminer, njegovi najljubši pasji pasmi pa sta rottweiler in schnauzer. Občinstvo je prasnilo v smeh, aplavz je izzval dodatek, v katerem je najbolj znan televizijski sanitarni novinar Luciano Onder napovedal nastanek novega filmskega žanra za zdravo počutje moških - »prostata western«. Z njegovim odhodom z odra si je z glasovi natrpani Andro Merkù lahko končno oddahnil ...