Boj za pošto kot zgled sodelovanja

Kar smo naredili, je bila v prvi vrsti naša dolžnost, a je obenem tudi lepa zgodba, ki bi morala biti zgled, kako se je moč povezati za skupni cilj, ne glede na starost, politično usmerjenost ali status v družbi,« pravi predsednik izolske Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava Matjaž Gergeta.

Njegov prispevek k ohranitvi pošte v Jagodju je nagrajen z zmago v izboru za novembrsko osebnost Primorske.

Poslovalnica Pošte Slovenije v Jagodju je bila namenjena zaprtju in prodaji. Domačini so se takšni odločitvi uprli in naposled dosegli, da bo njihova pošta delovala še vsaj do konca prihodnjega leta. Zmago je v prvi vrsti izbojevalo vodstvo Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava na čelu s predsednikom Matjažem Gergeto, ki je stavilo na povezovanje.

Lekcija od spodaj navzgor

»Vsi smo pri tem sodelovali, od krajanov, društev, lastnikov lokalov in drugih, ki so prispevali skoraj 2400 podpisov pod peticijo za ohranitev pošte, do vodstva občine z županom Danilom Markočičem ter poslancev Branka Simonoviča iz Desusa, ki je v pravem času postavil poslansko vprašanje glede tega, in Gregorja Periča iz SMC, ki je sprožil razpravo o zapiranju pošt s sklicem parlamentarnega odbora za gospodarstvo.

Vse se je dogajalo s sprotno organizacijo, udarniško,« potek boja za ohranitev pošte opiše Gergeta. »Gre za lokalno zmago, ki pa ima širši pomen. Pošti Slovenije smo dali vedeti, da nismo pripravljeni ponižno sprejeti njihovih odločitev, ki slabšajo kakovost naših življenj.«

Pošta v Jagodju resda ni izjemno obiskana, pa vendar še vedno deluje. Uporabljajo jo starejši krajani, gostinci, podjetniki, v poletni sezoni tudi turisti ... »Poslovanje te pošte nikakor ni tako slabo, da bi jo morali zapreti,« še pravi Gergeta, ki se za podporo zahvaljuje vsem vpletenim, za potrpežljivost pa zlasti svoji družini, ženi in dvema hčerkama, ki jim je boj za pošto odžrl precej družinskih uric.

Udarniške akcije mu niso tuje

38-letni Izolan, zaposlen v Komunali Izola, je sicer na čelu Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava šele prvo leto. Lanskoletnih lokalnih volitev se je udeležil kot kandidat gibanja Ponosni na Izolo, ki se je prav tako vključilo v boj za ohranitev pošte.

V lokalno okolje, zlasti v njegovo kulturno sfero, pa je aktivno vpet že vrsto let. Do nedavnega je bil dejaven glasbenik, približno dvanajst let je bil bobnar metal zasedbe Noctiferia. Je tudi predsednik Kulturnega društva Bunker 1981, ki upravlja z zakloniščem v Jagodju, kjer vadi več deset glasbenikov oziroma glasbenih skupin. Tudi ta prostor je bil pred dolgimi leti »izbojevan« udarniško. »To zaklonišče smo s skupino desetih fantov leta 1998 zasedli, ga uredili in se s tedanjim predsednikom krajevne skupnosti Maksom Filipčičem ter z okoliškimi prebivalci dogovorili, da nam ga prepustijo v upravljanje,« opiše začetek zgodbe, ki traja že 21 let. Pod okriljem društva enkrat na leto pripravijo tudi glasbeni festival BunkerFest, v katerega sicer Gergeta zaradi pomanjkanja časa ni tako aktivno vpet kot v preteklosti.

Odkar vodi KS Jagodje-Dobrava, ga zaposluje predvsem prizadevanje za dobrobit prebivalk in prebivalcev tega dela Izole. »Imam prekrasno ekipo članov sveta – z nami še vedno sodeluje tudi bivši predsednik –, s katero dosegamo rezultate. S pomočjo občine smo denimo prišli do izboljšav glede avtobusnih prevozov in do ureditve krožišča v Jagodju. Pred nami pa je seveda še veliko izzivov,« sklene Gergeta.