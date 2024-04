Kmalu se vrača topla pomlad

Mrzel in vlažen arktični zrak, ki je povzročil dolgotrajnejše poslabšanje z za ta čas izrazito ohladitvijo, se bo ob koncu tedna umaknil pred toplejšim subtropskim zrakom. Zlasti od nedelje je pričakovati občutno toplejše in bolj stanovitno vreme, ki bi lahko po zdajšnjih izračunih trajalo vsaj nekaj dni, predvidoma do srede. Sledilo naj bi obdobje z bolj spremenljivim in občasnim nestanovitnim vremenom z občasnimi plohami ter nevihtami, ki pa naj bi bilo glede temperatur skladnejše z letnim časom. Za ta čas mrzel severni zrak se bo tore predvidoma kmalu poslovil in trenutno ne kaže, da bi se lahko v bližnji prihodnosti vrnil. Temperature bodo od zlasti od nedelje spet pomladne.

Od danes do sobote bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Vmes bodo možna tudi daljša obdobja z delnimi razjasnitvami. Še bo razmeroma hladno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija, noči pa bodo za ta čas mrzle.

V nedeljo bo povečini precej jasno. Z južnimi tokovi bo pritekal občutno toplejši sredozemski zrak. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah spet povečini presegale 20 stopinj Celzija. Hladneje pa bo ob morju.

Podobno vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek ter morda še deloma v sredo. Iz dneva v dan bo še topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo v torek in sredo ponekod dotaknile 25 stopinj Celzija. V sredo se bo predvidoma že nekoliko povečala možnost za nastajanje krajevnih ploh in neviht.