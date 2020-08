Bolnica Franja na BBC-ju

Od včeraj si je na spletni strani britanske javne radiotelevizije BBC v zavihku Reel (ang. filmski kolut), kjer so objavljeni nekajminutni videoposnetki raznovrstnih vsebin, mogoče ogledati video The hospital the Nazis could never find (Bolnišnica, ki je nacisti nikoli niso našli).

Sedemminutni posnetek predstavlja delovanje znamenite partizanske bolnišnice, poimenovane po zdravnici Franji Bidovec, ki je vodila zdravstveno ustanovo, v kateri so zdravili partizane in borce različnih narodnosti. Bolnica Franja je od decembra 1943 do osvoboditve maja 1945 delovala v ozki in težko dostopni soteski Pasice pri Dolenjih Novakih. Huda povodenj je leta 2007 bolnišnico skoraj v celoti uničila, a so jo zatem obnovili in leta 2010 je spet odprla svoja vrata.

V videoposnetku, pod katerega se podpisuje Martina Zoldos, o Franji Bidovec pripovedujeta njena sinova Milan in Andrej, ki pričevanje obogatita z osebnimi spomini tudi iz povojnega časa, ko se je njuna mati specializirala v ginekologiji. Zgodovinarka in sociologinja Milojka Magajne iz Mestnega muzeja Idrija pa pripoveduje o tem, kako so ranjence skrivaj nosili v sotesko, med drugim pa tudi o dragocenem doprinosu domačinov, brez katerega bi bolnišnica ne postala to, kar je bila.

Kot zanimivost naj navedemo, da je še danes v eni izmed barak z ležišči za ranjence na pograd pritrjena mala kovinska tablica z napisom: »V letu 1944 tukaj sem se zdravil Knez Guido, Šempolaj – Trst 1976«, ob njej pa je fotografija borca. Knez ni bil edini Šempolajec, ki so ga zdravili v partizanski bolnišnici: poleg njega je v njej okreval še Dušan Furlan.