Bomba razdejala avto novinarja Sigfrida Ranuccija in njegove hčerke

V noči na petek je v rimskem predmestju v občini Pomezia odjeknila močnejša eksplozija, ki jo je bilo po navedbah prebivalcev slišati v celi soseski Campo Ascolano in dlje. Pred domom preiskovalnega novinarja Sigfrida Ranuccija, ki vodi oddajo Report na tretjem kanalu javne radiotelevizije Rai, je eksplodirala bomba, v kateri naj bi bil po poročanju agencije Ansa kar kilogram eksploziva. Bomba naj bi se nahajala v bližini Ranuccijevega avta, ob katerem je bilo parkiran tudi avtomobil njegove hčerke – oba sta bila v eksploziji povsem razdejana.

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev – na kraju so karabinjerji, ki jih koordinira protimafijska direkcija, pripadniki policijskega oddelka Digos, gasilci in forenziki – bomba naj ne bi bila povezana z nobenim časovnikom, pač pa naj bi jo pred novinarjevim domom neznanci odložili že aktivirano.

V prvih odzivih po eksploziji, v kateri k sreči ni bil nihče poškodovan, je Ranucci dejal, da je v zadnjih časih prejel več groženj, ki jih brez izjeme prijavi pripadnikom varnostnih organov, ki ga varujejo. Zaradi groženj, ki jih prejema, med temi mu je s smrtjo grozil organizirani kriminal, namreč od leta 2014 živi pod policijskim varovanjem. V sporočilu, objavljenem na kanalih Ranuccijeve oddaje Report so navedli, da bi lahko bomba koga ubila. »Avto je poneslo v zrak, pri tem je bil poškodovano še eno vozilo in sosednja hiša,« so zapisali. Ranuccijeva hči je svoj avto blizu očetovega parkirala le 20 minut pred eksplozijo. »Z vsemi grožnjami, ki jih prejemam, ni enostavno priti do tega, kdo bi lahko eksploziv podtaknil,« je dejal za Anso. Ranucci je nedavno napovedal vrnitev svoje preiskovalne oddaje na male ekrane po poletnem premoru.

Ranucciju je solidarnost izrazila italijanska vlada s premierko Giorgio Meloni na čelu, atentat so med drugimi obsodili novinarski sindikati in mnogi mediji.