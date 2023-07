»Boris Pahor ni bil izločen iz programa, na sejmu bo med najpomemnejšimi avtorji«

Skrbi so zdaj že odveč in polemik je lahko konec. Boris Pahor bo na frankfurtskem knjižnem sejmu konec oktobra vsekakor predstavljen, in to »kot eden najpomembnejših slovenskih avtorjev«. To nam je včeraj potrdil dr. Miha Kovač, sokurator programa slovenskega nastopa.

Polemike, ki so se v zadnjih tednih pojavile v medijih v zvezi z domnevno izključitvijo oziroma umikom Pahorjevega opusa iz slovenskega programa, so v veliki meri posledica napačnih informacij in pomanjkljive komunikacije. Govorice naj bi bile deloma tudi zlonamerne, v javnosti pa je razumevanje narave sejma pomanjkljivo, je prepričan Kovač, s katerim smo se včeraj pogovorili o različnih temah. Naš sogovornik je prepričan, da je prišlo »do medijskega konstrukta, ki je nastal na podlagi dveh nesporazumov«.

Prvi je bil povezan z izjavo, ki je odmevala na odprtju razstave o Borisu Pahorju v slovenskem državnem zboru, kjer je bilo slišati, da je bilo pisateljevo ime črtano iz programa. »Takrat so bili objavljeni zelo pompozni prispevki o sejmu, a nihče me ni poklical. Ko bi me vprašali za izjavo, bi zadevo seveda takoj demantiral,« je bil kritičen Kovač.

Da je Boris Pahor od vsega začetka vključen v program, ki ga Slovenija kot častna gostja pripravlja za svoj paviljon, potrjujejo tudi načrti prizorišča. »Že 15. januarja smo naročili arhitektu Juretu Sadarju, naj v načrt prostora vključi tudi Pahorja. Paviljon bo namreč imel dva odra in devet knjižnih objektov. Ti bodo predstavljali devet avtoric oziroma avtorjev, ki jih bomo posebej izpostavili. Osem je takšnih z največjim številom prevodov v nemščino, deveti pa je Pahor, ki je hkrati tudi izjema, saj ima v zadnjih treh letih le dve prevedeni knjigi v tuji jezik, tik pred izidom pa je prevod romana v stripu Nekropole.«

O primerni umestitvi zamejskih avtorjev v sejemski program, za kar JAK pozivajo zamejske založbe in društva, ima Kovač že dokaj izdelan načrt, ki je sicer še v nastajanju. »Zadnji dan sejma tradicionalno poteka nekakšna primopredaja poslov med častno gostjo iztekajočega sejma in naslednjo častno gostjo. Ker je to Italija, bomo priredili dogodek, v središču katerega bo slovenska literarna produkcija v Trstu. Na to temo naj bi se pogovarjala tržaška avtorja, slovenski in italijanski,« je o zamisli za zaključek povedal sokurator programa, ki je še ponovil, da bodo »zamejski avtorji absolutno vidni«.