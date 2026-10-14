Borut Klabjan med prejemniki Zoisovih nagrad

Danes so v Ljubljani razglasili prejemnike Zoisovih nagrad, najvišjih državnih priznanj Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti. Med prejemniki nagrade je tudi Borut Klabjan, tržaški zgodovinar, zaposlen na ZRS Koper. Nagrado je dobil za vrhunske dosežke pri zgodovinskem raziskovanju meja in spomina v sodobni Evropi.

Kot so pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino zapisali v utemeljitvi nagrade, prof. dr. Borut Klabjan raziskuje, kako meje, politične spremembe in spomini oblikujejo odnose med ljudmi in skupnostmi v Evropi. Njegovo delo je prineslo nova spoznanja o srednjeevropskem in severnojadranskem prostoru, s posebnim poudarkom na obmejnih območjih, kjer se prepletajo različne kulture in zgodovinske izkušnje. Odmevne so njegove raziskave severnega Jadrana, fašizma in antifašizma ter soavtorstvo monografije o Narodnem domu v Trstu, ki osvetljujejo kompleksno preteklost tega prostora. S povezovanjem politične, socialne in kulturne zgodovine je poglobil razumevanje, kako družbe ohranjajo, razlagajo in uporabljajo preteklost. Njegovo delo uspešno širi kompleksne znanstvene vsebine v javni prostor in spodbuja k razmisleku o skupni evropski preteklosti. Pomembno krepi mednarodno vlogo slovenskega zgodovinopisja in odpira nove možnosti za njegovo vključevanje v najpomembnejše sodobne znanstvene razprave.

Odbor se je odločil, da v letu 2026 podeli 15 nagrad. Med njimi sta dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo in štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke, Puhova nagrada za življenjsko delo in Puhova nagrada za vrhunske dosežke ter priznanje ambasador znanosti. Nagrade in priznanja bodo podelili na slovesnosti 8. novembra v Cankarjevem domu, pred državnim praznikom dnevom znanosti, ki ga v Sloveniji zaznamujemo 10. novembra. Dobitniki Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanja ambasador znanosti bodo prejeli po 30.000 evrov, dobitniki Zoisovih in Puhovih priznanj pa po 10.000 evrov.

Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splichal in kemičarka Milena Horvat, prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

Zoisovo nagrado prejmejo še Ingrid Milošev za vrhunske dosežke na študija mehanizmov korozije in zaščite materialov pred korozijo, Sašo Džeroski za vrhunske dosežke na področju razvoja metod umetne inteligence in njihove uporabe v znanosti in Nataša Poklar Ulrih za vrhunske dosežke pri raziskavah bioaktivnih spojin iz naravnih rastlinskih virov.