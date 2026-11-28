Družbena omrežja so že lep čas nepogrešljiv del naših vsakdanjikov in so tudi na pravni ravni že dalj časa tako rekoč izenačena z javnim prostorom. Do kod seže meja svobode govora, pod okrilje katere spadajo tudi kritike, in na kateri točki se kritika iz legitimne prevesi v »škodovanje ugledu, spodobnosti ali podobi« določene institucije, denimo javne uprave ali šole?

V senatu je v četrtek odmeval primer iz Furlanije - Julijske krajine, o katerem je parlamentarno vprašanje za ustni odgovor vložila prvopodpisana senatorka Demokratske stranke Vincenza Rando, podpis pa so prispevali tudi drugi senatorji in senatorke iz iste stranke, med temi Tatjana Rojc. Naslovljeno je bilo na ministra za šolstvo Giuseppeja Valditaro in ministra za javno upravo Paola Zangrilla. Šole v naši deželi so namreč oktobra prejele okrožnico, s katero je generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Patrizia Pavatti šolsko osebje – tako pedagoško kot ne – opozorila na obstoječe predpise o uporabi družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, TikTok in druga, ki prav tako veljajo za osebne račune in tudi izven delovnega urnika, če gre za objave, ki se tičejo – neposredno ali posredno – delovnih dejavnosti, kraja zaposlitve ali osebe, s katerimi zaposleni pridejo v stik zaradi delovnih obveznosti.

Okrožnica vodje deželnega šolskega urada naj bi nastala kot odziv na objave nekaterih šolnikov na družbenih omrežjih. Po navedbah Massima Gargiula, ki v FJK vodi sindikat za šolstvo, univerzo in izobraževanje FLC CGIL, je vodja uprave neke šole v Pordenonu na Facebooku objavila zapis, s katerim je opozorila na težavno delovanje šole zaradi kadrovske podhranjenosti, zaradi katere »ni mogoče izpolnjevati obveznosti«. Objava je bila deležna velike pozornosti, saj je zbrala več kot 10.000 odzivov. Potem je tu še primer ravnatelja neke videmske šole, ki se je februarja lani znašel sredi polemike, ker je na svojem profilu bil kritičen do aktualne italijanske vlade, nekaj let pred tem pa je zapisal, da je nekdanje učence, ki so všečkali profile Mattea Salvinija ali Giorgie Meloni, odstranil s seznama kontaktov. Zaradi tega je Anna Maria Cisint evropska poslanka Lige in nekdanja županja Tržiča pisala ministru Valditari, da »ne bi škodila inšpekcija«. Gargiulo je prepričan, da je okrožnica posledica polemik na družbenih omrežjih, ki so jih sprožile te objave, zelo kritičen pa je tudi do same definicije tega, kar naj bi predstavljalo sporno ravnanje, češ da je preveč ohlapna – in to po njegovem ni naključje, je dejal za Il Gazzettino. Prepričan je, da gre za poskus omejevanje svobode govora.