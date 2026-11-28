Slovenija bo v nedeljo, ko je razpisan drugi krog lokalnih volitev, dobila še zadnje župane. Državljanke in državljani Slovenije in članic EU s stalnim prebivališčem v 45 občinah (ne pa državljani iz preostalih držav) bodo med drugimi izbirali šest županov mestnih občin. Med 90 kandidati je tokrat le 20 žensk, čeprav je bilo tudi v prvem krogu med 167 kandidati izvoljenih le 24 županj.

Drugi krog volitev bo tudi v Novi Gorici, kjer se bosta pomerila zdajšnji župan Samo Turel in Bogdan Česnik, in Izoli, kjer se bosta pomerila nekdanji koprski župan Boris Popovič in Daniel Radešič. Prvi je v zaključku kampanje tekmecu in njegovim podpornikom očital podlo kampanjo, drugi pa je očitke zavrnil in Popoviču vrnil obtožbe. Na državni ravni so oči javnosti uprte predvsem v Ljubljano in Maribor, kjer potekata dvoboja med kandidatoma iz levosredinskega zavezništva.

Prvič po letu 2002 bodo Ljubljančanke in Ljubljančani župana izvolili šele v drugem krogu. Zoranu Jankoviću (34,94 odstotka v prvem krogu) se je namreč po dvajsetih letih na čelu prestolnice kot resen izzivalec postavil po robu sokoordinator Levice Luka Mesec (26,14 odstotka). Kampanjo so zaznamovala vprašanja dostopnosti stanovanj, prometa, zdravstva in urejanja sosesk, predvsem pa različni predstavi o načinu upravljanja mesta. Mesec obljublja transparentnejše vodenje občine, večjo vlogo četrtnih skupnosti in sklepanje projektnih koalicij v mestnem svetu, Janković pa stavi na svojo operativnost in dosedanje dosežke.

V Mariboru se bosta za nasledstvo Saše Arsenoviča pomerila nekdanji državni sekretar Matevž Frangež (SD) in radijski novinar Bor Greiner. Frangež, skupni kandidat SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev, stavi na razvojni preboj mesta, pridobivanje evropskih sredstev ter vzpostavitev razvojnega in tehnološkega parka. Greiner poudarja svojo neodvisnost od politike in kapitala, prednost pa daje izboljšanju vsakdanjega življenja občanov pred velikimi projekti.