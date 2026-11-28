Goriški policisti so 5. novembra - vest pa so sporočili danes - aretirali 38-letnega Goričana zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Med nadzorovanjem goriških ulic in cest so ustavili avtomobil, v katerem se je vozil, ki se jim je zazdel sumljiv. Preiskali so potnike in voznika, pri čemer so mu našli nekaj več kot 44 gramov heroina, ki ga je skrival v hlačah.

Med preiskavo njegovega bivališča so pridobili še druge dokaze o verjetnem razpečevanju, med drugim nekaj preciznih tehtnic in material za pripravo zavojčkov.

Moškega so aretirali, drogo in ostale dokaze pa so zasegli. Sodnik je zanj odredil hišni pripor.