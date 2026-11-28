Stoterica ljudi se je sinoči odzvala vabilu tržaškega Odbora za varnost. protestniki, v glavnem gre za pristaše desnice, so na Trgu svetega Antona vihrali italijanske zastave, slišati je bilo glasna nasprotovanja sprejemanju migrantov v Trstu. Prisotnih je bilo več vidnih predstavnikov Nacionalne prihodnosti, stranke, ki jo vodi Roberto Vannacci, in drugih skrajno desnih in neofašističnih gibanj. Okoli 19. ure je shod prekinilo neodobravanje in kričanje skupine, ki se prepoznava v antifašističnih vrednotah. Leteli so žvižgi in žaljivke, po besedah antifašistov, naj bi se desničarski skrajneži prav tako verbalno in fizično znesli nad politične nasprotnike.

Ker je prišlo do napetosti med sprtima stranema, so posredovali policisti političnega oddelka Digos, ki so enega od antifašistov pridržali. Moškega so legitimirali, policijski viri navajajo, da so v njegovem žepu našli manjše rezilo, domevno žepni nož. Protestnika so odvedli na policijsko postajo k Sveti Soboti, kjer se je malo za tem zbrala skupina njegovih podpornikov in zahtevala njegovo izpustitev. Ker naj bi se pridržana oseba počutila slabo, so posredovali tudi reševalci službe 118, moškega so odpeljali v bolnico na Katinaro. Moškega naj bi doletela ovadba zaradi upiranja uradni osebi in nošenja nevarnega predmeta brez upravičenega razloga. Kot so prek svojih spletnih kanalov sporočili sami antifašisti, naj bi bil protestnik v hišnem priporu.