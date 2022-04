Borut Klabjan prejel 2,5 milijona evrov za projekt Open Borders

Borut Klabjan z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) je eden izmed treh slovenskih prejemnikov projekta Advanced grant Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) in edini, ki je pridobil projekt s področja družboslovja in humanistike. Klabjan je sredstva v višini 2,5 milijona evrov dobil za projekt Open Borders, kjer bo preučeval mnogotere oblike povezovanja, ki so zaznamovale vsakdan območja Alpe-Jadran v času hladne vojne. Na tak način želi opozoriti na potrebo po razumevanju preteklosti evropske celine, ki presega črno-bele razlage o dihotomski delitvi na Vzhod in Zahod ter ponuditi bolj razvejano sliko Evrope od konca druge svetovne vojne do danes, so v izjavi za javnost sporočili z ZRS Koper.

»Veseli me, da bom lahko s svojim projektom pripomogel k poglabljanju in širjenju pestrejše podobe evropske preteklosti in spomnil domačo ter mednarodno javnost, da je obstajal čas in prostor, kot je bilo območje Alpe-Jadran v času hladne vojne, ko so države, družbe in posamezniki medsebojno uspeli sodelovati kljub različnim političnim, vojaškim, gospodarskim in družbenim modelom,« je uspeh komentiral Klabjan.

Iz Slovenije sta sredstva ERC za projekte Advanced grant prejela še Maruša Bradač in Franc Forstnerič z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

Letos se je za financiranje potegovalo 1735 prijaviteljev, izbranih je bilo 253 projektov.