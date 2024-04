Borut Pahor: Skupaj smo sposobni doseči lepe stvari

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor je v svojem govoru izrazil velik ponos in vznesenost nad prejetim častnim nazivom in še posebno nad utemeljitvijo ter dejstvom, da priznanje prejema skupaj s prijateljem, z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Brez njegove intelektualne in politične širine, "pa tudi ljubeznivega človeškega značaja, ki vzbuja veliko zaupanje", teh dosežkov ne bi bilo, je poudaril. “Skupaj, povezani v enakih stremljenjih, (...) smo sposobni doseči neverjetno lepe in velike stvari za vso skupnost,” je izpostavil. Pri Mattarelli je Pahor vedno našel varno zavetje za svoje najbolj drzne sanje o iskrenem slovensko-italijanskem sosedstvu in prijateljstvu.

O skupni gesti v Bazovici je povedal, da smo se s tem soočili z bolečo preteklostjo, čeprav ni bilo drugih dejanj, ki bi naslavljala prihodnost. Slovenska, italijanska in evropska javnost je dogajanje 13. julija 2020 v Trstu razumela kot politični presežek. Dolgo so bili pri Slovencih in Italijanih močno vsidrani predsodki, tako da je večina Italijanov "dolga leta hodila mimo spomenika štirim junakom, ne da bi jim naklonila dolžno pozornost," večina Slovencev pa je enako hodila mimo obeležja pri fojbi, ne da bi naklonila dolžno pozornost in vreden spomin.

Pahor je v zborni dvorani tržaške univerze citiral dva odlomka iz poročila mešane komisije zgodovinarjev iz leta 2000, ki omenjata krivice in zločine obeh strani. Pristavil je, da ga je konec julija 2020 med sprehodom po Kopru presenetil mladenič, 16-letni Italijan iz Slovenije, ki mu je stisnil roko in se mu zahvalil za dejanje v Bazovici, kar je Pahorja ganilo. Skupna evropska prestolnica kulture v obeh Goricah je danes priložnost za nadaljnje pošiljanje sporočila miru in sožitja, v času, ko v naši bližini divjajo vojne. “Medtem ko se je rojevala ruska agresija na Ukrajino, v času, ko je Hamas razmišljal o strašnem terorističnem napadu na Izrael, ta pa se je nanj odzval z nesorazmerno uporabo sile, se je v Trstu začenjalo novo obdobje sožitja in prijateljstva,” je dejal Pahor. Ob koncu pa v italijanščini izrazil svoje prijateljstvo Sergiu Mattarelli in se mu zahvalil, ker je z njim razumel, da je tudi v politiki mogoče prijateljstvo, ki lahko premaga zamere.