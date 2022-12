»Bosna zasluži lepšo prihodnost«

Predsednik slovenske vlade Robert Golob je danes v govoru pred evropskimi poslanci v Strasbourgu izpostavil, da je ta teden ključen za EU glede ukrepanja proti visokim cenam energentov, in pozval Evropsko komisijo k odločnejšim ukrepom na področju energije. Izpostavil je tudi, da mora unija državljanom Bosne in Hercegovine dati priložnost za evropsko prihodnost. Na obisku ga spremlja veleposlanik Vojko Volk, ki v vladnem kabinetu skrbi za odnose z EU.

Kot državljani EU moramo ljudi na Zahodnem Balkanu prepričati, da je njihovo mesto v Evropi, oni pa bodo poskrbeli, da pride do sprememb v političnih strukturah, je ocenil Golob. Dodal je, da v Sloveniji vsi podpirajo, da se proces prestavi v višjo prestavo in da damo državljanom BiH priložnost. Zahodni Balkan je po Golobovih besedah izpostavljen močnim pritiskom, da bi razbili enotnost EU, unija pa se mora zavedati, da lahko s političnim orodjem širitve prispeva k stabilnosti regije in enotnosti.

Golob je podčrtal, da je EU že zgolj s kombiniranjem zmanjšanja povpraševanja, odprtjem plinovodov in novimi viri uspelo, da je pokrila potrebe po energiji, vendar pa to ni bilo dovolj, da bi obrzdali cene energije. Po njegovem mnenju mora EU sprejeti regulatorne spremembe, ker zdaj trg ne deluje oziroma imajo koristi špekulanti.

Ob tem je Golob poudaril, da ni zadovoljen z ukrepi, ki jih je doslej predlagala Evropska komisija. Biti bi morali bolj odločni, med drugim glede cenovne kapice za plin in nestabilnosti na trgu.