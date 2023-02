Bratje Italije: Preklicati odlikovanje Titu

Poslanska skupina stranke Bratov Italije v italijanskem parlamentu je v torek, 14. februarja, v Rimu vložila zakonski predlog za preklic državnega odlikovanja viteškega reda velikega križa za zasluge (Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana) pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu. Prvi podpisniki so poslanci Walter Rizzetto, Tommaso Foti in Tržačanka Nicole Matteoni, ki v tiskovnem sporočilu poudarja, kako gre za dejanje, ki so ga zelo želeli tržaški pripadniki Bratov Italije, skupnost Furlanije - Julijske krajine »in vsi tisti, ki so trpeli in utrpeli drame fojb ter eksodusa iz Julijske Krajine, Istre in Dalmacije«. Pri tem tržaška poslanka, ki na Občini Trst pokriva resor za izobraževanje, poudarja, da sta to na zadnji svečanosti ob dnevu spomina na fojbe in eksodus preteklega 10. februarja pri bazovskem šohtu, poudarila tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in predsednik Lege Nazionale Paolo Sardos Albertini.

Matteoni meni, da gre pri tem za dejanje pravičnosti, da bi ponovno osvetlili s krvjo omadeževano zgodovino, ki je bila večkrat zamolčana zaradi pozunanjenja na politični in prilagajanja na kulturni ravni (v italijanskem izvirniku »in virtù di appiattimento politico e di allineamento culturale«). Pri tem poudarja, da Bratje Italije dosledno in odločno bijejo boj za resnico in pravico do vseh tistih družin, ki danes ne zahtevajo odgovorov, ampak gotovost.

Sicer to ni prvi poskus italijanskih desničarskih krogov, da bi preklicali odlikovanje Titu, a doslej uspeha ni bilo, saj ni mogoče odvzeti odlikovanja pokojnemu državniku, razen če se seveda ne spremeni zakon, ki ureja podeljevanje državnih odlikovanj. Po pisanju dnevnika Il Giornale naj bi tokratni predlog Bratov Italije šel prav v to smer, kar bi potem omogočilo preklic odlikovanja.