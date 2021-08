Bratje Italije v odnosu do Slovencev nasledniki MSI

Red in zakonitost. To sta bili besedi, ki ju je vodja neofašistične stranke MSI Giorgio Almirante stalno ponavljal na svojih političnih in predvolilnih shodih, ki so v Trstu vedno bili tudi protislovensko obarvani. Poveličevanje reda je italijanska neofašistična desnica podedovala od fašizma, besedo zakonitost pa si je prilastila za svoje povojne preživetje, čeprav vanjo ni nikoli resnično verjela. S časom je zakonitost romala v ozadje, ostal je red, ki je bil temeljno geslo desnice vse do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je vzpon Silvia Berlusconija radikalno spremenil tok italijanske politike in premešal štrene v desnem političnem polu. Od takrat do danes se je na desnici vse spremenilo.

Slovenski manjšini najbolj nenaklonjena je stranka Bratje Italije (Fratelli d’Italia), ki je tudi pri tem vprašanju naslednica MSI. Medtem ko se na Južnem Tirolskem somišljeniki Giorgie Meloni postavljajo kot zadnji branitelji tamkajšnje po njihovi oceni ogrožene italijanske skupnosti, so v Furlaniji Julijski krajini zaigrali na »zgodovinsko struno«. Pravijo, da nimajo nič proti zaščiti manjšine, a odklanjajo »potvarjanje« zgodovine s strani Slovencev npr. v zvezi s tržaškim Narodnim domom, bazoviški junaki pa so zanje teroristi, čeprav se jim je lani poklonil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella.