Brez SSk bi v deželni svet prišla Valentina Repini

Če bi stranka Slovenska skupnost na zadnjih deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini tudi z volilnim dogovorom z Demokratsko stranko ne prejela odstotka glasov, ki ji je omogočil izvolitev Marka Pisanija v deželni svet, bi bili tisti glasovi izgubljeni in se ne bi združili z glasovi za DS. To bi se zgodilo tudi, če ne bi bilo prišlo do dogovora med DS in SSk in tudi, če se SSk ne bi predstavila na deželnih volitvah. V vsakem primeru pa bi DS v deželni svet izvolila enajst svetnikov, v tržaškem okrožju pa bi namesto Marka Pisanija, ki je bil izvoljen kot predstavnik SSk, v deželni svet prišla slovenska kandidatka na listi DS Valentina Repini kot prva med neizvoljenimi. Tako so danes iz volilne službe Dežele Furlanije - Julijske krajine sporočili tržaškemu slovenskemu občinskemu svetniku DS Stefanu Ukmarju, ki je preteklega 11. aprila na službo naslovil dve vprašanji in sicer: ali se bi v slučaju, da bi SSk ne dosegla enega odstotka glasov njeni glasovi pridružili glasovom DS za določitev porazdelitve 18 svetniških mest leve sredine v deželnem svetu ter kdo bi bil namesto Marka Pisanija izvoljen v tržaškem okrožju, če bi SSk ne dosegla enega odstotka glasov. Dopis deželne volilne službe, ki nosi podpis direktorice le-te Raffaelle Di Martino, je jasen: namesto predstavnika SSk Marka Pisanija bi v deželni svet prišla kandidatka DS Valentina Repini.

Ob letošnjih deželnih volitvah je na podlagi deželne volilne zakonodaje spet prišlo do volilnega dogovora med DS in SSk, ki je le-tej omogočil predstavitev lastnih list s svojim simbolom in izvolitev deželnega svetnika v slučaju, če doseže in preseže en odstotek glasov. SSk je na volitvah dosegla 1,02 odstotka glasov, v deželni svet je bil v tržaškem okrožju izvoljen njen predstavnik Marko Pisani, medtem ko je slovenska kandidatka DS Valentina Repini kljub skoraj 1500 zbranim preferencam ostala zunaj deželnega parlamenta. Zato je svetnik Stefano Ukmar pred časom ocenil, da če SSk ne bi dosegla odstotka, bi bila izvoljena Repini, kar so pri SSk zanikali. Pred dnevi je predsednik osrednjega deželnega volilnega urada Dario Grohmann, dejal, da bi se v teoriji tudi v slučaju, da bi slovenska lista oz. SSk ne dosegla odstotka glasov, glasovi SSk in DS združili, a ni rečeno, da bi to prineslo novega svetnika DS in tudi ne, v katerem okrožju. Po besedah koordinatorja deželnega vodstva DS Salvatoreja Spitalerija pa bi v slučaju neizvolitve svetnika SSk glasovi te stranke sicer šli DS, ki pa bi s polnim kvocientom izvolila svetnika v goriškem okrožju, kjer je imela najboljši odstotek ostankov, v nobenem primeru pa bi stranka ne izvolila tretjega svetnika na Tržaškem. Na ta stališča se je Koordinacija Slovencev v DS odzvala s sporočilom, v katerem je poudarila, da ne gre za polemiko, ampak za to, da se je hotelo evidentirati argumente za razmislek o tem, če se splača ali ne sklepati dogovore, ki imajo poleg koristi lahko tudi drugačno politično ceno, tudi to, da lahko s sedanjim deželnim volilnim sistemom Slovenec zbije Slovenca v tekmi za deželni svet.

Sedaj je deželna volilna služba povedala svoje, pri čemer svetnik Stefano Ukmar poudarja, da dopis dokazuje, »da slovenska komponenta DS ne polemizira in ne laže, a le dobro poznamo volilne mehanizme in smo takoj razumeli, kaj se je zgodilo. Obenem pa si le želimo odkrite in poštene razprave v naši manjšini.« Pri tem opozarja tudi na podatek, da je SSk v 15 letih izgubila 3000 glasov na skupnih 7000 »in se postavlja torej vprašanje, če si naša manjšina sploh želi in potrebuje etnično stranko«.

