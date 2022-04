Brez vozniške za volanom ferrarija

Finančni policisti so v Riccioneju za volanom ferrarija roma prestregli Milančana brez vozniškega dovoljenja. Odvzeli so mu ga leta 2008, ko je zaradi več prometnih kršitev izgubil vse točke. Naložili so mu 8000 evrov globe, avto pa je pripeljala nazaj v Milan sopotnica, ki je imela veljavno vozniško.

Voznika na ferrariju, vrednim več kot dvestotisoč evrov, so finančni policisti ustavili na avtocestnem izvozu pri Riccioneju, do koder je pripeljal iz Milana. S sopotnico sta nameravala preživeti velikonočne praznike na tamkajšnji obali. Finančni policisti so mu račune prekrižali, saj so mu poleg visoke predpisane globe odredili tudi trimesečni zaseg avtomobila po povratku v Milan.