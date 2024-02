Koprski policisti so včeraj ob 15.29 na primorski avtocesti pri Senožečah ustavili mercedes ML, hrvaških registrskih tablic, ki je drvel 181 kilometrov na uro. Ugotovili so, da je za volanom bila 28-letna voznica, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli. Kršiteljici so izdali obdolžilni predlog in so jo privedli k dežurni sodnici.