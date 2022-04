Brez zaužitega alkohola, toda s pretežkimi tovornjaki

Slovenski policisti te dni med Starodom in Kozino poostreno nadzirajo tovorna vozila, ki preko državne meje vozijo v Slovenijo. Ugotovili so več kršitev v zvezi s prekoračitvijo predpisane teže, pri čemer so voznikom naložili globe in uvedli postopek zoper podjetja. V glavnem je šlo za prekoračitve teže pod 10 odstotki, le v nekaj primerih so bile tudi izrazito občutnejše. Med temi je bil tovornjak slovenske registracije, ki je največjo osno obremenitev presegal za 33 odstotkov dovoljene teže. Najtežji tovornjak italijanske registracije pa je tehtal preko 56 ton ob največji dovoljeni masi 40 ton. Prevažal je bale sena na Hrvaško. Vozniku je bila izrečena globa, zoper podjetja pa bodo uvedli hitri postopek z izdajo odločbe. Policisti so tudi sporočili, da so z alkotestom preizkusili 26 voznikov tovornih vozil in je bil pri vseh preizkus alkoholiziranosti negativen.