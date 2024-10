Slovesnost v Mačkoljah : Spomin vrne življenje padlim

Pisalo se je leto 1973, ko so v Srenjski hiši v Mačkoljah sestavili 14-članski odbor, ki si je zadal nalogo ob vhodu v vas postaviti spomenik 29 domačim padlim. Za predsednika je bil izvoljen geometer Idle Tul, ki je pripravil osnutek obeležja. Postavitev spomenika je temeljila na prostovoljnem delu vašcanov in prebivalcev sosednjih vasi. Po enem letu so spomenik dokončali in ga odkrili na slovesnosti 13. oktobra 1974.

V nedeljo sta zato SKD Primorsko in SPD Mackolje priredila proslavo ob 50. obletnici postavitve spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju. Dogodek je nastal pod pokroviteljstvom Občine Dolina in sekcije VZPI-ANPI Mackolje, Prebeneg, Dolina.

Župan Obcine Dolina Aleksander Coretti je v svojem pozdravu izpostavil, da smo dandanes pozabili na solidarnost in človečnost - na vrednote, za katere so se borili sami partizani.

Osrednji govornik, kulturni delavec Martin Lissiach je poudaril, da če je nekdaj vaščane združeval upor, jih danes združuje spomin. In prav ta je ključen za to, da ostanemo skupnost. Mlajši naj prisluhnejo pripovedi starejših, saj imajo edino zgodbe moč, da združijo skupnost in jo ohranijo povezano v spominu. In tako »vrnejo življenje mrtvim, taka je njihova moč.«

